Зірка студії "Квартал 95" Ірина Сопонару показала себе в чуттєвому образі зі сміливим макіяжем

Гумористка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Ірина позує в фатальному образі. На ній чорне плаття або кофта з довгими рукавами і без особливих надмірностей. Однак, родзинки образу додають великі сережки з сяючими кристалами, а також макіяж очей зі щедро нанесеними чорними тінями.

Світле волосся красуні укладені стильними локонами. На фото Сопонару завмерла, млосно опустивши очі вниз і відкривши рот.

Цікаво, що за спиною гумористки можна помітити якесь обладнання, яке дивно бачити в якості фону для подібного фото.

"Зачарована Десна", - підписала знімок артистка.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого кадру.

"Яка гарна десна", "Гарненька", " це що бойлерна?", "Ой, ну шо за Краса, як тут не закохатися піднімаєте настрій і не тільки)", "неймовірна", "красуня","Чарівна дівчина", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ірина відображена на новому фото, що стоїть біля холодильника, при цьому вона вигідно демонструє свої апетитні форми, зігнувшись в спині. На знімку добре видно ідеальне тіло зірки. Сопонару приймає пікантні пози, а на обличчі у неї написано якесь невдоволення.

Для зйомок вона одягла сріблястий топ з довгими рукавами і широкі штани чорного кольору. Стильна зачіска і яскравий макіяж з акцентом на очі доповнили образ.

Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" посвітила принадами, залишившись без штанів.

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Квартал 95" змусила ковтати слинки, показавши своє "коронне блюдо" у вузьких джинсах.

Також Politeka писала, що струнка блондинка з "Квартал 95" відкинула комплекси і показала, що під спідницею.