Звезда студии «Квартал 95» Ирина Сопонару показала себя в чувственном образе со смелым макияжем

Юмористка поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Ирина позирует в роковом образе. На ней черное платье или кофта с длинными рукавами и без особых излишеств. Однако, изюминки образу добавляют крупные серьги с сияющими кристаллами, а также макияж глаз со щедро нанесенными черными тенями.

Светлые волосы красотки уложены стильными локонами. На фото Сопонару замерла, томно опустив глаза вниз и приоткрыв рот.

Любопытно, что за спиной юмористки можно заметить какое-то оборудование, которое странно видеть в качестве фона для подобного фото.

«Зачарована Десна», - подписала снимок артистка.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого кадра.

«Какая красивая десна», «Хорошенькая», «Это что бойлерная?», «Ой, ну шо за красота, как здесь не влюбиться поднимаете настроение и не только)», «Невероятная», «Красотка», «Очаровательная девушка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ирина запечатлена на новом фото, стоящей у холодильника, при этом она выгодно демонстрирует свои аппетитные формы, изогнувшись в спине. На снимке хорошо видно идеальное тело звезды. Сопонару принимает пикантные позы, а на лице у нее написано некое недовольство.

Для сьемок она надела серебристый топ с длинными рукавами и широкие брюки черного цвета. Стильная прическа и яркий макияж с акцентом на глаза дополнили образ.

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