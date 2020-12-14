Звезда "Квартал 95", известная украинская актриса Ирина Сопонару похвасталась стройной фигурой в роскошном наряде

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала снимок, на котором предстала в весьма необычном костюме. На Сопонару был черный приталенный пиджак, под который она надела юбку или платье с перьями. Что было под пиджаком трудно рассмотреть, но снизу торчала эффектная юбка. Образ дополняли бежевые классические туфли-лодочки. Сама Ирина стояла в каком-то шоуруме и смотрела в сторону.

«Девочки, кто в чем встречает Новый Год?», - поинтересовалась у поклонников Ирина.

В комментариях стали делать комплименты звезде «Женского квартала».

«Ириш, отличный вариант», «Хорошенькая», «Худышка», «Супер», «Красота», «Огонь», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ирина Сопонару является одной из ведущих актрис в «Женском квартале». Кроме этого, она снимается в скетч-комедии «Страна У». Не так давно Ирина заменила Елену Кравец в «Чисто News», которые выходят в эфир сразу после серьезных новостей.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару в расклешенных штанах соблазнительно изогнулась возле красного холодильника. Девушка во всей красе продемонстрировала свою замечательную фигурку.

Напомним, что Ирина Сопонару заставила глотать слюнки, показав свое "коронное блюдо" в узких джинсах: "Огонь!.

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару влюбила в себя видом в белом кружеве: «Сумасшедший бриллиант».

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару свела с ума роковым образом: «Как здесь не влюбиться».