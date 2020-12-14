Звезда "Квартал 95", известная украинская актриса Ирина Сопонару похвасталась стройной фигурой в роскошном наряде
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала снимок, на котором предстала в весьма необычном костюме. На Сопонару был черный приталенный пиджак, под который она надела юбку или платье с перьями. Что было под пиджаком трудно рассмотреть, но снизу торчала эффектная юбка. Образ дополняли бежевые классические туфли-лодочки. Сама Ирина стояла в каком-то шоуруме и смотрела в сторону.
«Девочки, кто в чем встречает Новый Год?», - поинтересовалась у поклонников Ирина.
В комментариях стали делать комплименты звезде «Женского квартала».
«Ириш, отличный вариант», «Хорошенькая», «Худышка», «Супер», «Красота», «Огонь», «Красотка», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Ирина Сопонару является одной из ведущих актрис в «Женском квартале». Кроме этого, она снимается в скетч-комедии «Страна У». Не так давно Ирина заменила Елену Кравец в «Чисто News», которые выходят в эфир сразу после серьезных новостей.
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