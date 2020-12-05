Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала спокусливе фото

Як повідомляє Politeka.net, актриса Ірина Сопонару на гумористичній сцені вже 18 років. Ця струнка блондинка могла б збирати нагороди на конкурсах краси, зате набуває їх своїм почуттям гумору. За час своєї кар'єри вона зіграла безліч комедійних ролей.

У перервах між зйомками вона встигає порадувати своїх шанувальників, викладаючи спокусливі знімки в мережі Instagram.

Спекотна блондинка на новому фото відображена, стоячи біля холодильника, при цьому вона вигідно демонструє свої апетитні форми, зігнувшись в спині. На знімку добре видно ідеальне тіло зірки. Сопонару приймає пікантні пози, а на обличчі у неї написано якесь невдоволення.

Для зйомок вона одягла сріблястий топ з довгими рукавами і широкі штани чорного кольору. Стильна зачіска і яскравий макіяж з акцентом на очі доповнили образ.

Фолловери дружно стали захоплюватися тим, як добре виглядає гумористка на фото і буквально ковтати слинки, дивлячись на її п'яту точку. Правда знайшлися і ті, хто зазначив, що актриса виглядає старше своїх років:



"Фатальна дівчина🔥", " просто найкраща😘", " класний вигин👍", " шикарний наряд🔥", " Оууууу Ірина, яка у Вас шикарна... очі)", " років на 20 старше!!😁 ", "Вау, ти просто шикарна😍, люблю тебе😘","Ооооу легше❤️", "Вогонь".

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