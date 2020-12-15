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Популярна українська актриса Ірина Сопонару з "Кварталу 95" підкорила мережу ідеальними ногами в міні-сукні

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в TikTok.

Так, на опублікованих кадрах Сопонару в екстравагантній міні-сукні ефектно спускається сходами, демонструючи розкішну фігуру в різних позах. При цьому образ знаменитість "дотискає" грайливим поглядом, крутячись на сходинках.

«Класна ти», «не, ну карколомна», «на межі», «просто з небес спустилася», «просто Барбі!», «шикарна», «ну нічого собі. Сопонару - ти пожежа», «маленька богиня», «я тебе обожнюю», - пишуть її шанувальники.

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У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала в білосніжній нічній сорочці з мереживом. Зверху Ірина накинула грайливий халатик, який доповнив образ майстерної спокусниці.

Блондинка стояла біля дзеркала і розглядала себе. Її волосся було зібране в пучок.

"Сяй, божевільний діамант", - підписала фото зірка.

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