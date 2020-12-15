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Популярная украинская актриса Ирина Сопонару из «Квартала 95» покорила сеть идеальными ногами в мини-платье

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в TikTok.

Так, на опубликованных кадрах Сопонару в экстравагантном мини-платье эффектно спускается по ступенькам, демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. При этом образ знаменитость «дожимает» игривым взглядом, крутясь на ступеньках.

«Классная ты», «не, ну сногсшибательная», «на грани», «просто с небес спустилась», «просто барби!», «шикарная», «ну ничего себе. Сопонару – ты пожар», «маленькая богиня», «я тебя обожаю», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", свела с ума соблазнительными фотографиями

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала в белоснежной ночной рубашке с кружевом. Сверху Ирина накинула игривый халатик, который дополнил образ искусной соблазнительницы.

Блондинка стояла возле зеркала и рассматривала себя. Ее волосы были собраны в пучок.

«Сияй, сумасшедший бриллиант», - подписала фото звезда.

Напомним, что Ирина Сопонару отбросила комплексы и показала, что под юбкой: «А говорила, что маленькая...».

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару свела с ума роковым образом: «Как здесь не влюбиться».

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов: «В кадр попали…».