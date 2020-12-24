Актрисы-красотки из «Квартал 95» продолжают подогревать интерес зрителей к себе
Как пишет Politeka.net, новые кадры девушки показали на страницах в Инстаграм.
Так, актриса Ольга Жуковцова-Кияшко засветила пикантное фото со своей коллегой – Ириной Сопонару.
На опубликованном снимке Сопонару прильнула ярко накрашенными губами к плечу Жуковцовой-Кияшко. Девушки смотрят в кадр. Ольга на фото даже открыла рот.
«Подбежала Ирина Сопонару, целовала мои ланы!!!», - подписала актриса фото.
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Блеснула красотой и Марта Адамчук. Фото брюнетки было более сдержанным. Она позирует в черной водолазке, брюках и перчатках. Яркими деталями образа стали пиджак в пайетках и массивные серьги.
«Все происходит своевременно - только бы своевременно это понимать», - философски подписала актриса снимок.
А вот Вера Кекелия блеснула соблазнительным декольте на черно-белых фото. Она позирует в нежном темном платье с тонкими лямками.
Кадры она сопроводила страстным призывом.
«Люби Мене міцно-міцно
Поки любов жива і чиста
Люби Мене неначе вперше
Наша любов неба вища!», - подписла она свои фото поэтическими строками.
Напомним, что Ирина Сопонару крепко прижалась к бородатому красавцу: «Жду не дождусь».
Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару засветила ноги в коротком до неприличия платье: "Всегда на высоте".
Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в тесном кожаном платье показала "черешенки": "Белокурая волшебница".