Актрисы-красотки из «Квартал 95» продолжают подогревать интерес зрителей к себе

Как пишет Politeka.net, новые кадры девушки показали на страницах в Инстаграм.

Так, актриса Ольга Жуковцова-Кияшко засветила пикантное фото со своей коллегой – Ириной Сопонару.

На опубликованном снимке Сопонару прильнула ярко накрашенными губами к плечу Жуковцовой-Кияшко. Девушки смотрят в кадр. Ольга на фото даже открыла рот.

«Подбежала Ирина Сопонару, целовала мои ланы!!!», - подписала актриса фото.

Блеснула красотой и Марта Адамчук. Фото брюнетки было более сдержанным. Она позирует в черной водолазке, брюках и перчатках. Яркими деталями образа стали пиджак в пайетках и массивные серьги.

«Все происходит своевременно - только бы своевременно это понимать», - философски подписала актриса снимок.

А вот Вера Кекелия блеснула соблазнительным декольте на черно-белых фото. Она позирует в нежном темном платье с тонкими лямками.

Кадры она сопроводила страстным призывом.

«Люби Мене міцно-міцно

Поки любов жива і чиста

Люби Мене неначе вперше

Наша любов неба вища!», - подписла она свои фото поэтическими строками.

Напомним, что Ирина Сопонару крепко прижалась к бородатому красавцу: «Жду не дождусь».

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару засветила ноги в коротком до неприличия платье: "Всегда на высоте".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в тесном кожаном платье показала "черешенки": "Белокурая волшебница".