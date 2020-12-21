Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой весело провел день со своей старшей дочерью Варварой и попробовал себя в новой профессии

Как стало известно, популярный украинский комик и его 12-летняя дочь посетили семейный мастер-класс по ювелирному мастерству. Соответствующие кадры опубликовали организаторы мероприятия, пишет Politeka.net.

Так, в рамках обучения Кошевым предлагалось заняться изготовлением собственного украшения при помощи специальных инструментов. На опубликованных кадрах можно увидеть, как Варвара изо всех сил старается создать красивое изделие, а вот ее отцу это дается явно непросто. В какой-то момент артист даже произносит: «Покажите, где выход».

Тем не менее, они с дочкой продолжают работать.

«2020-й непредсказуемый, поэтому, дети, садитесь и записывайте!...Пуля серебряная для вампиров. А кто его знает, что еще в 20-м будет», - заявляется Кошевой на камеру, демонстрируя свою работу.

Позже артист с отчаянием в голосе просит: «Дайте мне полено».

Варвара же все это время продолжала работать над собственным изделием.

«Ну папа, не показывай», - попросила девочка, когда юморист попытался снять ее работу.

В целом, судя по кадрам, отцу и дочери очень понравилось такое времяпровождения. При этом Кошевой успел повеселить еще и всех присутствующих на мастер-классе.

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