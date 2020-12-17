Студия «Квартал 95» срочно обратилась к украинцам из-за мошенников

Как сообщает Politeka.net, обращение появилось на странице студии в Facebook.

«Друзья, будьте внимательны. В соцсетях распространяется видео с участием Евгения Кошевого, с помощью которого мошенники вымогают деньги и обманывают людей, используя личность и имя Евгения. Мы боремся с каждым случаем и баним видео и аккаунты, с которых они распространяются, но предостерегаем вас быть бдительными», - говорится в сообщении.

Тех, кто увидит такой пост, просят прислать ссылку на него в личные сообщения странице «Студии Квартал 95».

Ситуацию активно обсуждают в Сети. Украинцы благодарыт, что в Студии "Квартал 95" их предупредили о том, что происходит. Хотя остались и сомневающиеся.

«Всегда баню такие видео и отправляю жалобу», «Спасибо за информацию, вы молодцы», «А почему говорит именно он, по-моему он сам это и придумал, его же рот предлагает выигрыш, а люди ведутся», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее ситуация прокомментировал и сам Кошевой.

"Никаких розыгрышей, ни студия "Квартал 95", ни я лично - не проводим. Не ведитесь на этот развод! С "разводчиками" боремся, пытаемся их банить... Не ведитесь и тем более не тратьте последние деньги. Официальные розыгрыши проводятся только на официальных страничках "Квартал 95" и актеров. Перестаньте выплескивать свои эмоции на других!", - заявил Кошевой.

Отметим, телеведущая Леся Никитюк рассказала, что в подобной ситуации оказалась и она.

Напомним, Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья.

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