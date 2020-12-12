Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец восхитила новогодним теплым образом
Как сообщает Politeka.net, на официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм появился новогодний анонс шоу от студии. Главную роль в ролике сыграла Елена Кравец, которая нарезала салат и готовилась к празднику.
После того, как блюдо было готово, она отправилась за стол, где ее уже ждали мужчины – артисты студии. На видео засветились все звезды «Квартал 95», включая Юрия Ткача. А вот Евгений Кошевой, который недавно переболел китайским вирусом, гульнул с друзьями через онлайн-связь.
«В этом году безумных изменений мы все как никогда нуждаемся в домашнем уюте и праздничном настроении. Поэтому не изменяем традиции - встречаем Новый 2021 в семейном кругу вместе с "Вечерний квартал" на 1+1!», - подписали трогательный анонс в Инстаграм.
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В комментариях были как позитивные отзывы, так и хейт.
«Ну и рожа хихи?», «Класс», «Только давайте меньше политики хотя бы в новогоднем выпуске. А то уже тошнит от ваших шуток о нашей "великолепной" верхушке страны!», «Такая теплая семейная реклама. А новый год, иначе и не удастся встретить», «Люблю вас очень, будьте здоровыми», «Я вас всех обожаю», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Елена Кравец от души подурачилась в сверкающем образе: "Случилось что-то...".
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