Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець приміряла образ божества і почала вершити чоловічу долю

Як пише Politeka.net, кадр з нового випуску "Жіночого кварталу "з'явився в соціальній мережі "Instagram". Гумористка вийшла на сцену в білосніжних брюках, туніці і піджаку з розрізами з боків, волосся красуня елегантно зібрала ззаду.

Перед судом вищої сили постав інший актор "Жіночого кварталу" - Валентин Міхеєнко, він з'явився без штанів в халаті до колін з короткими рукавами. У номері Олена Кравець висловила партнеру все про його чоловічі гріхи і проступки перед жінками, в якийсь момент її співрозмовник ніби втратив дар мови.

"Гріхи бувають різні: хотіла обніматися, а ти був зайнятий; забув подарувати квіти - це взагалі смертний гріх", - заявила всемогутня актриса.

Раніше Олена Кравець розповіла про спільний проект з музикантом і продюсером Потапом. Зірки разом взялися за озвучку мультсеріалі»Хоробрі зайці". Олена Кравець зіграє (нехай і тільки голосом) маму великого заячого сімейства, а Олексій Потапенко (справжнє ім'я репера) - її чоловіка.

"Бачите зайця за кермом? Знайомтеся, це мій чоловік - Тато Зай! Він же @realpotap. А в салоні мої зайчата - Боп, Бу і ще четверо!!!) А я в цій вухатій родині - Мама Зая!",- поділилася новинами Олена Кравець на тлі декоративного автобуса з зайцями.

Нагадаємо, задоволену Кравець з "Квартал 95" застукали з Монатіком в одній гримерці, несподіваний кадр: "РитмоLove"

Як повідомляла Politeka, напівголий Казанин з " Квартал 95» змусив Олену Кравець завмерти від подиву.

Також Politeka писала, що постарілий Кошовий і скуйовджена Кравець з "Квартал 95" вразили видом на сцені.