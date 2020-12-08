Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец примерила образ божества и принялась вершить мужскую судьбу

Как пишет Politeka.net, кадр из нового выпуска "Женского квартала" появился в социальной сети "Инстаграм". Юмористка вышла на сцену в белоснежных брюках, тунике и пиджаке с разрезами по бокам, волосы красотка элегантно собрала сзади.

Перед судом высшей силы предстал другой актер "Женского квартала" - Валентин Михеенко, он появился без штанов в халате до колен с короткими рукавами. В номере Елена Кравец высказала партнеру все о его мужских грехах и проступках перед женщинами, в какой-то момент ее собеседник будто потерял дар речи.

"Грехи бывают разные: хотела обниматься, а ты был занят; забыл подарить цветы - это вообще смертный грех", - заявила всемогущая актриса.

Ранее Елена Кравец рассказала о совместном проекте с музыкантом и продюсером Потапом. Звезды вместе взялись за озвучку мультсериале «Хоробрі зайці». Елена Кравец сыграет (пусть и только голосом) маму большого заячьего семейства, а Алексей Потапенко (настоящее имя рэпера) - ее мужа.

"Видите зайца за рулем? Знакомьтесь, это мой муж — папа Зай! Он же @realpotap. А в салоне мои зайчата — Боп, Бу и ещё четверо!!!) А я в этой ушастой семье — Мама Зая!", - поделилась новостями Елена Кравец на фоне декоративного автобуса с зайцами.

Напомним, довольную Кравец из "Квартал 95" застукали с Монатиком в одной гримерке, неожиданный кадр: "РитмоLove"

Как сообщала Politeka, полуголый Казанин из «Квартал 95» заставил Елену Кравец замереть от изумления.

Также Politeka писала, что постаревший Кошевой и взъерошенная Кравец из "Квартал 95" поразили видом на сцене.