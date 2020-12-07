Актриса и звезда "Квартал 95" Елена Кравец приятно удивила своих поклонников

Новая пубилкация появилась в личном Instagram-аккаунте другой звезды "Квартал 95" Ирины Сопонару.

Так, популярную актрису "застукали" в компании Ирины Сопонару и известного музыканта Монатика.

Совместное фото в черно-белом формате было сделано в одной из гримерок Октябрьского центра, где, видимо, проходили очередные съемки с участием звезд украинского шоу-бизнеса.

"РитмоLOVE", - подписала Ирина Сопонару снимок с Еленой Кравец и Монатиком.

Публикация пришлась по душе поклонникам и за один час они оставили почти 2500 лайков.

"Вы супер", "Удачного понедельника", "С седьмым днём зимы", "Первая", - написали некоторые фанаты под снимком.

Ранее мы рассказывали, как Елена Кравец заинтриговала оголенными ногами в гримерке "Квартал 95".

На новом фото актриса как будто выглядывает из гримерки. При этом на заднем плане видно силуэты девушек, но они сильно размыты и узнать невозможно.

«Если посмотрите завтра наш новый выпуск— узнаете, чьи это ножки на заднем плане», - написала артистка под снимком, который понравился фанатам.

Напомним, 17-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" внезапно стала выглядеть на 40 лет

Как сообщала Politeka, полуголый Казанин из «Квартал 95» заставил Елену Кравец замереть от изумления.

Также Politeka писала, что постаревший Кошевой и взъерошенная Кравец из "Квартал 95" поразили видом на сцене.