Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець здивувала шанувальників божественним образом на сцені

Як повідомляє Politeka.net, в соцмережі "Instagram" з'явилося відео з нарізкою фрагментів нового концерту "Жіночого кварталу", який викликав фурор серед шанувальників зірки. В одному з номерів вона вийшла на сцену в білосніжному одязі: штанях, топіку і незвичайному піджаку з розрізами замість рукавів.

Олена Кравець зіграла якусь божественну сутність, яка зустрічає душі загиблих на небесах. Її сценічним партнером став Валентин Міхеєнко, який з'явився в білому балахоні без штанів. Актриса розпекла чоловіка за його численні проступки перед коханою жінкою.

У своєму образі Олена Кравець станцювала відразу після виходу на сцену і погладила себе уздовж стегна, продемонструвавши свою пластичність. Поки нікого більше не було, вона попустувала на столі, і збентежилася, коли з'явився Валік.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили зовнішній вигляд і захопилися чарівністю гумористки:

"Ваууу. Офігенне відео"; "безперечно, справжня богиня"; " відео-вогонь. Богиня, це безсумнівно 👍😍😍😍❤️❤️❤️".

Раніше 17-річна дочка Олени Кравець на ім'я Маша виклала в соцмережі знімки, на яких позувала в затишній домашній обстановці. Вона сіла в плетене крісло в чорній футболці з білим написом на грудях. Дівчина з легким природним рум'янцем покрутила головою, дивлячись в камеру зверху вниз.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" накинулася на красеня без штанів, заговоривши про гріх:" хотіла обніматися, а ти..."

Як повідомляла Politeka, напівголий Казанин з " Квартал 95» змусив Олену Кравець завмерти від подиву.

Також Politeka писала, що постарілий Кошовий і скуйовджена Кравець з "Квартал 95" вразили видом на сцені.