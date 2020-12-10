Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец удивила поклонников божественным образом на сцене

Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появилось видео с нарезкой фрагментов нового концерта "Женского квартала", который произвел фурор среди поклонников звезды. В одном из номеров она вышла на сцену в белоснежных одеждах: штанах, топике и необычном пиджаке с разрезами вместо рукавов.

Елена Кравец сыграла некую божественную сущность, которая встречает души погибших на небесах. Ее сценическим партнером стал Валентин Михеенко, который появился в белом балахоне без штанов. Актриса распекла мужчину за его многочисленные проступки перед любимой женщиной.

В своем образе Елена Кравец станцевала сразу после выхода на сцену и погладила себя вдоль бедра, продемонстрировав свою пластичность. Пока никого больше не было, она порезвилась на столе, и засмущалась, когда объявился Валик.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили внешний вид и восхитились обаянием юмористки:

"Ваууу. Офигенное видео"; "Бесспорно, истинная богиня"; "Видео-огонь. Богиня, это несомненно 👍😍😍😍❤️❤️❤️".

Ранее 17-летняя дочь Елены Кравец по имени Маша выложила в соцсети снимки, на которых позировала в уютной домашней обстановке. Она села в плетеное кресло в черной футболке с белой надписью на груди. Девушка с легким естественным румянцем покрутила головой, глядя в камеру сверху вниз.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" набросилась на красавца без штанов, заговорив о грехе: "Хотела обниматься, а ты..."

Как сообщала Politeka, полуголый Казанин из «Квартал 95» заставил Елену Кравец замереть от изумления.

Также Politeka писала, что постаревший Кошевой и взъерошенная Кравец из "Квартал 95" поразили видом на сцене.