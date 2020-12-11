Шоумен и звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой огорошил новой "прической"

Свежие кадры появились в личном микроблоге его жены Ксении в Instagram.

Видео, которое было опубликовано в Stories, вероятно снято в одном из бутиков одежды, которым владеет Ксения Кошевая.

На кадрах можно увидеть, как маленькая дочь Евгения Кошевого вырезает лоскутки из ткани, и вместе с мамой прикладывают их на "лысину" своего отца.

"Я не знаю, как шубы и платья, но шляпки тут просто бомба!.. Это не лоскутки, а шляпки.. Что ты мне сторис испортила...", - заявил звезда "Квартал 95" с обновленной лысиной.

Ранее мы рассказывали, что Евгений Кошевой не успел попрощаться с отцом накануне его смерти.

Сам шоумен искренне жалеет, что в роковой день очень мало общался с родным человеком, которому 11 декабря исполнилось бы 74 года.

"У тебя двое внуков и две внучки. Им не будет стыдно за своих родителей как ты и хотел. Мы следуем твоему примеру. С каждым годом жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день. Прости и спасибо тебе за всё, что ты мне дал. Папа, сегодня тебе было бы 74", - откровенно написал Кошевой в соцсетях.

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