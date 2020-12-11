Звезды студии "Квартал 95" красочно анонсировали свой новогодний концерт вместе с рэпером Потапом

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" выложили видеоанонс программы "Вечерний квартал", которую покажут вечером 31 декабря (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Актеры пригласили телезрителей смотреть их концерт в новогодней атмосфере. В ролике они сидят за праздничным столом, едят салат и позируют возле елки.

Настоящим украшением застолья стала Елена Кравец, которая нарядилась в ярко-красное платье. Позднее она поздравила всех мужчин в коллективе, пройдясь вдоль них в алой шубе, и в шутку ткнула кулаком в лицо Евгения Кошевого. К слову, руководитель студии занял целый трон в окружении красоток. На вечеринку в костюме Деда Мороза заявился и Алексей Потапенко (настоящее имя артиста).

"В новогоднюю ночь 1 + 1 покажет праздничный выпуск «Вечернего квартала» 🎉 Артисты студии «Квартал 95» будут поражать новыми шутками и яркими номерами. Так, праздничный концерт звезды начнут на льду. В монологах и сценках расскажут, как проходит подготовка к новогодним праздникам, как на нашу жизнь повлиял карантин. Также зрителей ждут яркие выступления от топовых звезд шоу-бизнеса. Будет ярко и весело, не пропустите!", - идет речь в сообщении.

Не все пользователи соцсети обрадовались такой новости:

"Каждый год одно и тоже...сколько можно крутить квартал, на что то новое уже фантазии не хватает"; "Как всегда будет 🔥🔥🔥🔥"; "Без обид, опять квартал?! 🙄 Надоели... Одни и теже на манеже.... Не буду смотреть вообще тв".

Напомним, Кравец из "Квартал 95" набросилась на красавца без штанов, заговорив о грехе: "Хотела обниматься, а ты..."

Как сообщала Politeka, полуголый Казанин из «Квартал 95» заставил Елену Кравец замереть от изумления.

Также Politeka писала, что постаревший Кошевой и взъерошенная Кравец из "Квартал 95" поразили видом на сцене.