Популярный украинский шоумен Евгений Кошевой из «Квартала 95» удивил поклонников «перекошенным» лицом
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
«Завтра понедельник», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Кошевой позирует с «перекошенным» лицом, удивленно посматривая в кадр.
А поскольку фотку Кошевой решил выбросить в карусели Stories, поклонники знаменитости были лишены возможности что-либо сказать.
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До этого мы рассказывали, что студия «Квартал 95» срочно обратилась к украинцам из-за мошенников
«Друзья, будьте внимательны. В соцсетях распространяется видео с участием Евгения Кошевого, с помощью которого мошенники вымогают деньги и обманывают людей, используя личность и имя Евгения. Мы боремся с каждым случаем и баним видео и аккаунты, с которых они распространяются, но предостерегаем вас быть бдительными», - говорится в сообщении.
Тех, кто увидит такой пост, просят прислать ссылку на него в личные сообщения странице «Студии Квартал 95».
Напомним, Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья.
Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" развлекся с молодыми красавицами и получил по лицу от Кравец: "Сколько можно?".