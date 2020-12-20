Популярный украинский шоумен Евгений Кошевой из «Квартала 95» удивил поклонников «перекошенным» лицом

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Завтра понедельник», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кошевой позирует с «перекошенным» лицом, удивленно посматривая в кадр.

А поскольку фотку Кошевой решил выбросить в карусели Stories, поклонники знаменитости были лишены возможности что-либо сказать.

До этого мы рассказывали, что студия «Квартал 95» срочно обратилась к украинцам из-за мошенников

«Друзья, будьте внимательны. В соцсетях распространяется видео с участием Евгения Кошевого, с помощью которого мошенники вымогают деньги и обманывают людей, используя личность и имя Евгения. Мы боремся с каждым случаем и баним видео и аккаунты, с которых они распространяются, но предостерегаем вас быть бдительными», - говорится в сообщении.

Тех, кто увидит такой пост, просят прислать ссылку на него в личные сообщения странице «Студии Квартал 95».

Напомним, Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" развлекся с молодыми красавицами и получил по лицу от Кравец: "Сколько можно?".