Жена звезды «Квартала 95» Евгения Кошевого Ксения похвасталась перед фанатами талантом младшей дочери
Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице звезды в Instagram.
«Ох уж эти звезды», - говорится в сообщении.
Уточним, что на ролике можно заметить его младшую дочь Серафиму, которая исполняет импровизированный концерт на фоне елки. При этом четко заметно, что ребенок старается и у нее явно получается.
Однако поклонников Ксения Кошевая избавила от возможности что-либо сказать, поделившись роликом в карусели Stories.
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Как сообщалось до этого, дочь Евгения Кошевого из студии «Квартал 95» удивила «взрослым» образом с броским макияжем
12-летняя Варвара Кошевая поделилась серией новых снимков на своей странице в Инстаграм.
Несмотря на свой юный возраст, девочка уже успела засветиться на телевидении и продемонстрировать собственные таланты на разных шоу. Кроме того, Варя известна своей любовью к макияжу и нарядам.
На новых кадрах школьница вновь продемонстрировала, что не боится выглядеть взросло. Так, на фото Варя позирует перед камерой крупным планом. Можно заметить, что волосы девушки влажные, а на ее лице довольно много косметики.
Напомним, состояние зараженного Кошевого из «Квартала 95» внезапно изменилось, звезда прервал молчание.
Как сообщала Politeka, зараженный и располневший Кошевой из "Квартал 95" показал лишнее на домашнем видео: «Мой Гриша».
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" похвастался, сколько денег выделяет на жену и дочь: "Смотри, будешь жрать шапку...".