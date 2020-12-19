Жена звезды «Квартала 95» Евгения Кошевого Ксения похвасталась перед фанатами талантом младшей дочери

Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице звезды в Instagram.

«Ох уж эти звезды», - говорится в сообщении.

Уточним, что на ролике можно заметить его младшую дочь Серафиму, которая исполняет импровизированный концерт на фоне елки. При этом четко заметно, что ребенок старается и у нее явно получается.

Однако поклонников Ксения Кошевая избавила от возможности что-либо сказать, поделившись роликом в карусели Stories.

Как сообщалось до этого, дочь Евгения Кошевого из студии «Квартал 95» удивила «взрослым» образом с броским макияжем

12-летняя Варвара Кошевая поделилась серией новых снимков на своей странице в Инстаграм.

Несмотря на свой юный возраст, девочка уже успела засветиться на телевидении и продемонстрировать собственные таланты на разных шоу. Кроме того, Варя известна своей любовью к макияжу и нарядам.

На новых кадрах школьница вновь продемонстрировала, что не боится выглядеть взросло. Так, на фото Варя позирует перед камерой крупным планом. Можно заметить, что волосы девушки влажные, а на ее лице довольно много косметики.

Напомним, состояние зараженного Кошевого из «Квартала 95» внезапно изменилось, звезда прервал молчание.

Как сообщала Politeka, зараженный и располневший Кошевой из "Квартал 95" показал лишнее на домашнем видео: «Мой Гриша».

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" похвастался, сколько денег выделяет на жену и дочь: "Смотри, будешь жрать шапку...".