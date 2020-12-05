Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой огорошил поклонников словами о том, что переболел китайским вирусом
Как рассказывает Politeka, об этом знаменитый актер рассказал у себя на странице в Instagram.
«День восьмой. Тест негативный. Всем здоровья, фух…» - сказал он.
Уточним, что на опубликованных кадрах покрасневший Кошевой позирует, постепенно «разливаясь» в улыбке.
При этом поклонников он избавил от возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя в карусели Stories.
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Как мы рассказывали, звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, что решил отправиться на самоизоляцию после того, как обнаружил у себя тревожный симптом.
Соответствующий пост знаменитый украинский актер и шоумен разместил у себя на странице в Isntagram.
Так, на ролике артист решил лежать на диване, рассказывая при этом о своем самочувствии.
«Третий день карантина. Полет нормальный. Самоизоляция», - произносит Кошевой.
При этом в подписи к видео он раскрыл тревожный симптом: «Потерян нюх», написал артист.
Напомним, коронованный Кошевой из «Квартал 95» заинтриговал внешним видом и важным заявлением: «Начало».
Как сообщала Politeka, стильный Кошевой из "Квартал 95" устроил парад костюмов, кадры: «штаны со слегка подмоченной…».
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал, что его 12-летняя дочь вытворяет с задранными ногами.