Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой огорошил поклонников словами о том, что переболел китайским вирусом

Как рассказывает Politeka, об этом знаменитый актер рассказал у себя на странице в Instagram.

«День восьмой. Тест негативный. Всем здоровья, фух…» - сказал он.

Уточним, что на опубликованных кадрах покрасневший Кошевой позирует, постепенно «разливаясь» в улыбке.

При этом поклонников он избавил от возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя в карусели Stories.

Как мы рассказывали, звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, что решил отправиться на самоизоляцию после того, как обнаружил у себя тревожный симптом.

Соответствующий пост знаменитый украинский актер и шоумен разместил у себя на странице в Isntagram.

Так, на ролике артист решил лежать на диване, рассказывая при этом о своем самочувствии.

«Третий день карантина. Полет нормальный. Самоизоляция», - произносит Кошевой.

При этом в подписи к видео он раскрыл тревожный симптом: «Потерян нюх», написал артист.

Напомним, коронованный Кошевой из «Квартал 95» заинтриговал внешним видом и важным заявлением: «Начало».

Как сообщала Politeka, стильный Кошевой из "Квартал 95" устроил парад костюмов, кадры: «штаны со слегка подмоченной…».

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал, что его 12-летняя дочь вытворяет с задранными ногами.