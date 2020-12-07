Дочь Евгения Кошевого из студии «Квартал 95» удивила «взрослым» образом с броским макияжем

Как пишет Politeka.net, 12-летняя Варвара Кошевая поделилась серией новых снимков на своей странице в Инстаграм.

Несмотря на свой юный возраст, девочка уже успела засветиться на телевидении и продемонстрировать собственные таланты на разных шоу. Кроме того, Варя известна своей любовью к макияжу и нарядам.

На новых кадрах школьница вновь продемонстрировала, что не боится выглядеть взросло. Так, на фото Варя позирует перед камерой крупным планом. Можно заметить, что волосы девушки влажные, а на ее лице довольно много косметики.

Так, Варя нарисовала себе яркие брови и подчеркнула ресницы тушью. Однако, главным акцентом в ее образе стали губы, на которые школьница нанесла очень темную помаду, которая выглядит черной на снимках, засвеченных синим цветом.

Юная Кошевая уверенно позирует для фото, демонстрируя разные выражения лица.

Подписчики девушки тут же отреагировали на снимки.

«Та ты что, просто вау», «Ааааа какая красивая», «Сочно», «Красуня Белла», «Ну и губки ничего», «Глаза какие) ни один поэт не опишет», «Да глаза и впрямь бездонные нечего сказать», - пишут в комментариях.

Напомним, состояние зараженного Кошевого из «Квартала 95» внезапно изменилось, звезда прервал молчание.

Как сообщала Politeka, зараженный и располневший Кошевой из "Квартал 95" показал лишнее на домашнем видео: «Мой Гриша».

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" похвастался, сколько денег выделяет на жену и дочь: "Смотри, будешь жрать шапку...".