Звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару порадовала смелым кадром в новом имидже

Звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару продолжает баловать поклонников самыми разными образами, которые публикует в социальной сети Инстаграм. Яркая и стройная блондинка старается менять стиль, но при этом берет очень похожие роли в выпусках.

На одном из аккаунтов в социальной сети с публикациями популярных артисток появилось и фото Ирины, которая позировала в черном мини-платье без принтов и дополнительных дизайнерских «штучек».

Однако главной изюминкой стал не наряд Сопонару, а ее прическа – длинная коса до пояса преобразила артистку, сделав ее образ более роскошным. Личное селфи звезды весьма понравилось поклонникам, так как кадр получился очень простым и натуральным, а саму девушку назвали "белокурой волшебницей".

До этого мы рассказывали, что Ирина Сопонару похвасталась роскошной фигурой в черном платье.

У себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото, на которых предстала в обтягивающем платье. Судя по всему, фото было сделано перед съемками, так как Ирина была с микрофоном на лице. Можно предположить, что это образ Ирины с нового концерта.

Она позировала на камеру, нежно сложив руки и повернувшись спиной к объективу. Выглядела Сопонару одновременно соблазнительно, пикантно и нежно. Ее изгибы свели с ума поклонников.

Напомним, что Ирина Сопонару свела с ума постельными шалостями в одном белье: "Могут только девочки".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару произвела фурор в платье с огромным вырезом до пупка: «Вау».

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