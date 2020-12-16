Известная украинская актриса, звезда проектов «Квартал 95» Ирина Сопонару заинтриговала кадрами с бородатым красавцем

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, на котором стояла в обнимку с мужчиной. 34-летняя Сопонару тесно прижалась к взрослому мужчине, закрыв глаза от удовольствия. Он, в свою очередь, обнял молодую красотку и смотрел в кадр.

«Прекрасный и талантливый Валера Топал», - подписала фото с известным стилистом Ирина.

За несколько часов пост звезды «Женского квартала» собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Кроме этого, многих заинтриговал снимок и они начали расспрашивать, кто именно изображен на фото.

«Как красиво», «Привет Валерчику», «Ты как всегда прекрасная», «Когда будет новая серия «однажды под Полтавой» жду не дождусь», «Фото супер», «Крутааая», «Это твой отец?», «Невероятная красавица очень красивые длинные белые кучерявые волосы», «Это ваш коллега по работе?», - пишут пользователи сети.

Как известно, сама Ирина сейчас одинока. У нее были длительные отношения с иностранцем, которые закончились разрывом из-за того, что они не смогли определиться с местом жительства. Ирина не хотела уезжать из Украины, а мужчина не хотел переезжать к ней.

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов: «В кадр попали…».

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила спокойствия, показавшись в смелом мини: «На грани…».

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки: «Худышка».