Известная украинская актриса и звезда проектов "Квартал 95" Ирина Сопонару анонсировала новый выпуск "Женского Квартала" и похвасталась новым платьем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Сопонару в соцсети.

На странице артистки появилось фото, на котором она позирует на сцене в коротком платье с микрофоном в руках.

"С таким задумчивым лицом, я пытаюсь сообщить Вам, что сегодня в 20.20 на "1+1 новейший "Женский Квартал". Опережая ваши вопросы, на мне платье от талантливой @marina_zhuravel", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно раздвиться длинные и стройные ноги Сопонару.

Пользователи соцсети оценили новый образ актрисы и засыпали ее комплиментами.

"Так, что бы им такого сказать, хм", "Ирочка, вы супер", "Ты замечательная", "Очень красивые и ножки очень хорошие", "Ирина, вы всегда на высоте", "Какая красавица", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Сопонару у себя в Instagram опубликовала фото, на котором стояла в обнимку с мужчиной. 34-летняя Сопонару тесно прижалась к взрослому мужчине, закрыв глаза от удовольствия. Он, в свою очередь, обнял молодую красавицу и смотрел в кадр.

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".