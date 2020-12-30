Звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару похвасталась перед фанатами, избавившись от белья и показав идеальную талию

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Продолжение следует…» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии Сопонару предстает перед камерой в одних лосинах и туфлях на каблуке, соблазнительно отвернувшись и прикрыв пикантные места руками.

«Принесите огнетушитель», «очень худая», «ну ничего себе», «Ириша, это жестоко по отношению к мужскому полу», «о мой бог», «свежо. Ну прям огонь», «красивая, просто бомба», «ого!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная украинская актриса и звезда проектов "Квартал 95" Ирина Сопонару анонсировала новый выпуск "Женского Квартала" и похвасталась новым платьем

На странице артистки появилось фото, на котором она позирует на сцене в коротком платье с микрофоном в руках. На нем можно рассмотреть длинные и стройные ноги Сопонару, на что обратили внимание ее поклонники.

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".