Звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару похвасталась перед фанатами, избавившись от белья и показав идеальную талию
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Продолжение следует…» - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованной фотографии Сопонару предстает перед камерой в одних лосинах и туфлях на каблуке, соблазнительно отвернувшись и прикрыв пикантные места руками.
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«Принесите огнетушитель», «очень худая», «ну ничего себе», «Ириша, это жестоко по отношению к мужскому полу», «о мой бог», «свежо. Ну прям огонь», «красивая, просто бомба», «ого!», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что известная украинская актриса и звезда проектов "Квартал 95" Ирина Сопонару анонсировала новый выпуск "Женского Квартала" и похвасталась новым платьем
На странице артистки появилось фото, на котором она позирует на сцене в коротком платье с микрофоном в руках. На нем можно рассмотреть длинные и стройные ноги Сопонару, на что обратили внимание ее поклонники.
Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".
Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".
Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".