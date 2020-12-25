Звезда «Квартал 95» Елена Кравец предстала в неожиданном виде

Как передает Politeka.net, новое видео появилось на фан-странице артистки в Инстагрм.

Поклонники Кравец сняли на видео номер, в котором актриса, сыграла пожарную. Она выступала в полной экипировке рабтников пожарной охраны. Более того, у артистки был даже огнетушитель, из которого она поливала свою коллегу.

В таком образе Кравец устроила выволочку артистке «Женского квартала» Ирине Сопонару, которая для номера нарядилась в зеленую ночнушку, халат и домашние тапочки.

«…мне тут расказываешь с пеной у рта. Ладно, судьба видно у меня такая. Судьба злодейка. То мужика уведет, то на убийство подталкивает. Ну, что поделаешь. Судьба есть судьба», - кричит Кравец в образе.

Нужно отметить, номер получился действительно впечатляющим.

Недавно Елена Кравец также изумила игривым настроением. Она предстала в черном блестящем наряде с соблазнительным v-образным вырезом, с пышной прической и ярким макияжем.

Радостная артитстка покуражилась перед камерой, взмахивая волосами, посылая воздушные поцелуйчики и "рисуя" сердечки.

Напомним, что Елена Кравец из Квартала 95 ошарашила внезапной сменой имиджа, совсем другая женщина.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец раскрыла семейные секреты и призналась, как ее обманывали в детстве.

Также Politeka писала, что Елена Кравец предстала в кардинально новом имидже, как теперь она выглядит.