Актриса и звезда "Квартал 95" Елена Кравец поразила фанатов откровенностями

Соответствующий отрывок из интервью украинской звезды появился в фанатском Instagram-аккаунте.

В частности, Елена Кравец решила рассказать об особых новогодних традициях ее семьи.

По ее словам, идеальный для нее новогодний подарок - когда она встречает праздники вместе с семьей, а не на работе.

"Мы каждый год пишем записки с желаниями на следующий год. Открываем их через год 31 декабря и сравниваем, что свершилось", - откровенно призналась звезда "Квартал 95".



Актриса также вспомнила один из Новых лет, который она никогда не забудет. По словам Кравец, это произошло, когда ей было всего 9 лет.

"Родители пошли праздновать с друзьями, а меня оставили с соседями. Пока мы, дети, мыли руки, родители моего знакомого кричали: «Вон же он! Полетел!» А подарки уже были под елкой. И так каждый год – мы мыли руки и не успевали увидеть Деда Мороза", - продолжила Елена Кравец.

Подытоживая, украинская актриса добавила, что всем в 2021 году пожелает с пользой использовать все то, что пришлось пережить в этом году.

"И чего я раньше не смотрел Квартал95, Аленушка, я так не смеялся уже не помню сколько! Браво! А вы просто очаровательная, спасибо вам", - написал один из фанатов в комментариях.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" заворожила счастливым видом у елки

Как сообщала Politeka, юная дочь Кравец из "Квартал 95" после экспериментов с косметикой подразнила нарядом с разрезами

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал" 95 ошарашила внезапной сменой имиджа