Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец изумила ярким новогодним образом

Как сообщает Politeka.net, праздничное фото звезды появилось в социальной сети "Инстаграм". Она запечатлена в шелковом красном платье с очень просторными рукавами, в которых можно утонуть. Елена Кравец сделала себе маникюр под цвет наряда, собрала волосы в элегантную прическу, а в качестве украшений выбрала длинные серьги. Именно в таком виде она снялась в промо-ролике вместе с коллегами из студии "Квартал 95".

Знаменитость позировала на темном фоне возле красиво наряженной елки. Елена сложила ладони вместе, излучая добродушную улыбку.

"Основной идеей промо-кампании канала «1+1» в этот раз стало возвращение к неизменным традициям и переосмысление истинных ценностей после бурных событий 2020 года, которые во многом изменили людей и их жизни. Поэтому звезды «1+1» в роликах празднуют Новый год дома в кругу близких друзей, связываясь с родными с помощью гаджетов", - отмечается на фанатской странице юмористки.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Елены Кравец, в котором она пощеголяла в предновогоднем ролике канала "1+1" и оценили ее блистательный внешний вид:

"Ленуся ❤️❤️❤️. А идея ролика, очень верная 👍👍👍👏👏👏"; "Очаровашка, ты молодчинка"; "Смотрю я на Елену Кравец,и такое ощущение что она с каждым годом всё лучше и лучше выглядит".

Напомним, что Елена Кравец от души подурачилась в сверкающем образе: "Случилось что-то...".

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