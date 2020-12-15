Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец удивила яркими образами

Как сообщает Politeka.net, в сети появились кадры одного из выступлений знаменитости, вместе с Юрием Краповым она показала пародию на программу "Міняю жінку" и показала два разных типа женщин.

На первом фото Елена Кравец предстала в образе городской жительницы, она надела короткое зеленое платье с короткими рукавами, которое очень похоже на футболку, а также черные туфельки на шпильках. В движениях юмористки проглядывается элегантность и изящество. На другом снимке красотка уже переоделась в простецкую крестянскую одежду: длинную юбку, цветастые резиновые сапоги и мешковатую белую блузку и зеленый платок на голове. Образ дополнила авоська с каким-то свертком. Если встретить Елену Кравец в таком виде, можно не узнать и задаться вопросом, кто же эта селючка.

Ранее Елена Кравец покорила фанатов другим образом, в новом концерте "Женского квартала" она показала номер, в котором вышла на сцену в белоснежных одеждах: штанах, топике и необычном пиджаке с разрезами вместо рукавов.

В такой одежде актриса сыграла высшую силу, которая встречает души погибших на небесах. Она станцевала, погладив себя вдоль бедра, и похвасталась своей гибкостью. Пока никого больше не было, она порезвилась на столе.

Вместе с ней на сцену вышел звезда "Лиги Смеха" Валентин Михеенко, который нарядился белый балахон без штанов. Актриса распекла мужчину за его многочисленные проступки перед любимой женщиной.

Напомним, что Елена Кравец от души подурачилась в сверкающем образе: "Случилось что-то...".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец пошалила на столе и засмущала видом в разрезанном пиджаке: "Истинная богиня".

Также Politeka писала, что Елена Кравец набросилась на красавца без штанов, заговорив о грехе: "Хотела обниматься, а ты...".