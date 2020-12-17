17-летняя Маша, дочь юмористки из "Квартал 95" Елены Кравец, совсем скоро начнет разбивать мужские сердца

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в соблазнительном образе.

Маша позировала в спальне, сидя на широкой кровати, в белом вязаном свитере с необычными разрезами наверху. Дочь Кравец, с минимумом косметики, собрала волосы назад, хотя один локон непослушно упал на щеку, и томно посмотрела в камеру, поиграв оголенными плечиками.

"Сам себя не сфоткаешь - никто не сфоткает :)", - подписала кадры Маша.

Приглушенное освещение, нежные черты лица и юная красота - сделали свое дело, публика щедро одарила девушку комплиментами.

"Снегурочка 🤶🏼"

"Ты очень милая:)😍"

"Очень красивая😍"

"Зачем так кусать?"

"Голубоглазая Богема"

Примечательно, что ради этих фото Маша не стала краситься, как раньше, когда впервые попробовала мамину косметику и показала результат на камеру. Возможно, строгие отзывы вразумили девочку.

Так, некоторые пользователи тогда колко подметили, что Маша, с маминой пудрой и тушью, и выглядеть стала, как мама - на тот же возраст.

"А выглядишь как та же Машка в 40"; "А тебе идёт мамина косметика🔥🔥🔥"; "А люлей ещё не получила?😆😆", - комментировали в Сети.

На следующий день дочь Кравец порадовала пользователей еще одним образом и на этот раз никакой романтики. Маша появилась в несколько брутальном виде, в белой толстовке и косынке с черным принтом на голове, сложенной как повязка.

Девушка показала лицо крупным планом, подпевая и кривляясь на камеру.

Напомним, юная дочь Кравец из «Квартал 95» ошарашила видом не по возрасту с новой прической: «Маша, ну тебе же не 30».

Как сообщала Politeka, игривая Кравец из "Квартал 95" пошалила на столе и засмущала видом в разрезанном пиджаке.

Также Politeka писала, что дочь Елены Кравец из «Квартал 95» зажгла с подружкой и сняла все на камеру: мама будет в восторге.