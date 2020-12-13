Дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец удивила внешностью после смены прически

17-летняя Маша Кравец в этом году перевернула важную страницу в своей жизни, выпустившись из школы, и теперь вплотную занялась поиском своего стиля. Так, девушка уже успела коротко подстричься и покраситься в темный цвет, однако и этого ей показалось мало. Как сообщает Politeka.net, Маша поделилась новыми фото в своем Инстаграм.

На снимках можно увидеть, что юная красотка решила попробовать новую укладку, слегка завив кончики волос. Такая прическа добавила ее образу легкие нотки ретро-стиля. Дочка Кравец уверенно позирует на камеру в стиле настоящей модели.

Поклонники девушки не смогли не прокомментировать фото. При этом, некоторым показалось, что такая прическа старит вчерашнюю школьницу.

«вау!», «Самая красивая!», «Куколка», «нереальная», «ну красота же», «Великолепная», «Балдежно», «Верхняя губа очень красивая), ну и конечно причёска», «Маша, ну тебе же не 30. Зачем там жестко», - пишут люди.

Как известно, 17-летняя Маша давно живет отдельно от родителей. Как объясняла ее мать, такое решение родители приняли, потому что вся жизнь девочки проходила в районе, который располагался слишком далеко от их дома. Елена Кравец убеждена, что это пошло на пользу ее дочери, которая стала очень самостоятельной.

Напомним, дочь Елены Кравец из «Квартал 95» зажгла с подружкой и сняла все на камеру: мама будет в восторге.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кравец из "Квартал 95" смыла мамину косметику и показала себя настоящей, домашнее фото.

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