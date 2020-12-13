Дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец удивила внешностью после смены прически
17-летняя Маша Кравец в этом году перевернула важную страницу в своей жизни, выпустившись из школы, и теперь вплотную занялась поиском своего стиля. Так, девушка уже успела коротко подстричься и покраситься в темный цвет, однако и этого ей показалось мало. Как сообщает Politeka.net, Маша поделилась новыми фото в своем Инстаграм.
На снимках можно увидеть, что юная красотка решила попробовать новую укладку, слегка завив кончики волос. Такая прическа добавила ее образу легкие нотки ретро-стиля. Дочка Кравец уверенно позирует на камеру в стиле настоящей модели.
Поклонники девушки не смогли не прокомментировать фото. При этом, некоторым показалось, что такая прическа старит вчерашнюю школьницу.
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«вау!», «Самая красивая!», «Куколка», «нереальная», «ну красота же», «Великолепная», «Балдежно», «Верхняя губа очень красивая), ну и конечно причёска», «Маша, ну тебе же не 30. Зачем там жестко», - пишут люди.
Как известно, 17-летняя Маша давно живет отдельно от родителей. Как объясняла ее мать, такое решение родители приняли, потому что вся жизнь девочки проходила в районе, который располагался слишком далеко от их дома. Елена Кравец убеждена, что это пошло на пользу ее дочери, которая стала очень самостоятельной.
Напомним, дочь Елены Кравец из «Квартал 95» зажгла с подружкой и сняла все на камеру: мама будет в восторге.
Как сообщала Politeka, юная дочь Кравец из "Квартал 95" смыла мамину косметику и показала себя настоящей, домашнее фото.
Также Politeka писала, что юная дочь Елены Кравец из "Квартал 95" показала истинное наслаждение: "Просто бомба".