Дочь актрисы из "Квартал 95" Елены Кравец, Маша, порадовала публику свежими фото
Как передает Politeka.net, 17-летняя девушка опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в уютной домашней одежде в родных стенах.
Маша расположилась в плетеном кресле в черной большой футболке с белой надписью на груди. Девушка с легким естественным румянцем покрутила головой, глядя в камеру сверху вниз.
"Привет всем :)", - подписала фото Маша.
До этого дочка Кравец выставляла кадры, где показывала себя ярко накрашенной, при чем признавалась, что пользовалась маминой косметикой. Некоторые пользователи тогда колко подметили, что она и выглядеть стала, как мама, на 40 лет.
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Теперь же девушка, видимо, решила, вернуть себе юношескую привлекательность и показала себя без приукрашений.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"красиво!😍🦋"
"Сияющая 🤩🤩🤩"
"она дома! 💗"
"Красоточка 💓"
"Безупречная и роскошная"
"красотка, дай боже 🔥😍😅"
"Машка, ты такая красивая! Глаз не оторвать ❤️"
Стоит отметить, Маша еще недавно была блондинкой, как и ее звездная мать. Теперь же девушка наслаждается новым цветом волос - сочным темно-шоколадным оттенком.
Ранее мы сообщали, что дочка Кравец опубликовала серию снимков, сделанных на улице. Девушка позировала на фоне киевских пейзажей, подставив лицо солнышку и зажмурившись от удовольствия.
«Наслаждаемся видами на оболонь», - подписала фото Маша.
«Одним словом - пацанка!», «Красотка», «фотограф топ!», «Стиль и взгляд, просто бомба», «Вау», «А мы наслаждаемся видами на тебя», - отреагировали пользователи.
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