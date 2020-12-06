Дочь актрисы из "Квартал 95" Елены Кравец, Маша, порадовала публику свежими фото

Как передает Politeka.net, 17-летняя девушка опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в уютной домашней одежде в родных стенах.

Маша расположилась в плетеном кресле в черной большой футболке с белой надписью на груди. Девушка с легким естественным румянцем покрутила головой, глядя в камеру сверху вниз.

"Привет всем :)", - подписала фото Маша.

До этого дочка Кравец выставляла кадры, где показывала себя ярко накрашенной, при чем признавалась, что пользовалась маминой косметикой. Некоторые пользователи тогда колко подметили, что она и выглядеть стала, как мама, на 40 лет.

Теперь же девушка, видимо, решила, вернуть себе юношескую привлекательность и показала себя без приукрашений.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"красиво!😍🦋"

"Сияющая 🤩🤩🤩"

"она дома! 💗"

"Красоточка 💓"

"Безупречная и роскошная"

"красотка, дай боже 🔥😍😅"

"Машка, ты такая красивая! Глаз не оторвать ❤️"

Стоит отметить, Маша еще недавно была блондинкой, как и ее звездная мать. Теперь же девушка наслаждается новым цветом волос - сочным темно-шоколадным оттенком.

Ранее мы сообщали, что дочка Кравец опубликовала серию снимков, сделанных на улице. Девушка позировала на фоне киевских пейзажей, подставив лицо солнышку и зажмурившись от удовольствия.

«Наслаждаемся видами на оболонь», - подписала фото Маша.

«Одним словом - пацанка!», «Красотка», «фотограф топ!», «Стиль и взгляд, просто бомба», «Вау», «А мы наслаждаемся видами на тебя», - отреагировали пользователи.

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