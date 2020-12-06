Старшая дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Мария показала, как проводит время с подружкой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала несколько видео, на которых танцевала и пела. Мария, как и многие ее ровесники, записывала видео в стиле ТикТок. На первом ролике она соблазнительно танцевала, выгинаясь и открывая рот.

На втором видео Маша записала ролик с подружкой под иностранный трек. Обе девушки валились на кровати и веселились.

Как известно, 17-летняя Мария давно живет отдельно от родителей. Как объясняла ее мать, такое решение родители приняли, потому что вся жизнь девочки проходила в районе, который располагался слишком далеко от их дома. Елена Кравец убеждена, что это пошло на пользу ее дочери, которая стала очень самостоятельной.

Ранее мы писали, что Маша поделилась милыми домашними фото, на которых позировала в уютной одежде в родных стенах. Красотка демонстрировала идеальное лицо и очень темные как для молодой девушки волосы. Стоит отметить, что с возрастом Маша все больше становится похожей на свою мать.

Кроме этого, недавно Маша делилась снимками, сделанными на улице. Пока еще была хорошая погода Мария выбрала стильный лук, который состоял из кожаных вещей. Она вышла на прогулку с фотографом.

Напомним, что дочь Елены Кравец внезапно стала выглядеть на 40 лет, что случилось: "Маминого возраста...".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец заинтриговала обнаженными ногами в гримерке: "А на заднем плане...".

Также Politeka писала, что игривая Кравец от души подурачилась в сверкающем образе: "Случилось что-то...".