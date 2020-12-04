Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець вразила своїм образом

Як повідомляє Politeka.net, нове фото артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Кравець ніби визирає з гримерки. При цьому на задньому плані видно силуети дівчат, але вони сильно розмиті і дізнатися неможливо.

"Якщо подивитеся завтра наш новий випуск-дізнаєтеся, чиї це ніжки на задньому плані", - написала артистка.

Сама Кравець відображена в сірому тренчі поверх чорного костюма. Її юраз доповнюють прикраси з камінням. Волосся артистки-зібране.

"Богиня», «Найкрасивіша», «Красуня», «Шикарний лук, Олено», «Як завжди - прекрасна😍», "кішечка", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Степан Казанін опублікував кадр з нового випуску «Вечірнього Кварталу», який повинен вийти в ефір 21 листопада. На ньому зображений фрагмент номера, в якому сам Степан зіграв з Оленою Кравець і Юрієм Краповим.

Причому, якщо Кравець і Крапов на кадрі одягнені у вишукані наряди, то Казанін вийшов на сцену в одних бежевих бриджах з підтяжками і ременями, затягнутими на найцікавішому місці. Судячи з незадоволеної особи Крапова і шокованої Кравець, їх такий образ явно не влаштував.

Нагадаємо, 17-річна дочка Олени Кравець з "Квартал 95" раптово стала виглядати на 40 років, що сталося: "Маминого віку...".

Як повідомляла Politeka, напівголий Казанин з "Квартал 95" змусив Олену Кравець завмерти від подиву.

Також Politeka писала, що постарілий Кошовий і скуйовджена Кравець з "Квартал 95" вразили видом на сцені.