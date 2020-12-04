Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец восхитила своим образом

Как сообщает Politeka.net, новое фото артистка показала на своей странице в Инстаграм.

Елена Кравец как будто выглядывает из гримерки. При этом на заднем плане видно силуэты девушек, но они сильно размыты и узнать невозможно.

«Если посмотрите завтра наш новый выпуск— узнаете, чьи это ножки на заднем плане», - написала артистка.

Сама Кравец запечатлена в сером тренче поверх черного костюма. Ее юраз дополняют украшения с камнями. Волосы артистки – собраны.

«Богиня», «Самая красивая», «Красавица», «Шикарный лук Елена», «Как всегда- прекрасна 😍», «Кошечка», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Степан Казанин опубликовал кадр из нового выпуска «Вечернего Квартала», который должен выйти в эфир 21 ноября. На нем запечатлен фрагмент номера, в котором сам Степан сыграл с Еленой Кравец и Юрием Краповым.

Причем, если Кравец и Крапов на кадре одеты в изысканные наряды, то Казанин вышел на сцену в одних бежевых бриджах с подтяжками и ремнями, затянутыми на самом интересном месте. Судя по недовольному лицу Крапова и шокированной Кравец, их такой образ явно не устроил.

Напомним, 17-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" внезапно стала выглядеть на 40 лет, что случилось: "Маминого возраста...".

Как сообщала Politeka, полуголый Казанин из «Квартал 95» заставил Елену Кравец замереть от изумления.

Также Politeka писала, что постаревший Кошевой и взъерошенная Кравец из "Квартал 95" поразили видом на сцене.