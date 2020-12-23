Актриса Елена Кравец из "Квартал 95" пококетничала на камеру - публика в восторге

Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов 43-летней юмористки опубликовали свежее видео, в котором Елена изумила игривым настроением (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Кравец предстала в черном блестящем наряде с соблазнительным v-образным вырезом, с пышной прической и ярким макияжем.

Радостная Елена покуражилась перед камерой, взмахивая волосами, посылая воздушные поцелуйчики и "рисуя" сердечки.

Пользователи не смогли пройти мимо этого поста и кинулись комментировать:

"Причёсочка! Вообще😍😍😍"

"А что с щёчками?"

"Вау Олена👏👏👏👏❤️❤️❤️, і зачіска шик👍"

"Леночка, ты супер 🔥"

"Пока вы кичитесь своими красотами люди на Майдане мерзнут. У Вас просят поддержки, неужели тяжело по человечески пидтримать. Где Ваша совесть"



"Ленуся я на тебе женюся"

Ранее мы сообщали, в Сети появились кадры, как Кравец в компании коллег, видимо, из "Женского квартала" снимали сценку для нового выпуска шоу.

За кадром играла композиция Нади Дорофеевой, под которую юмористка с подружками жарко станцевали на сцене - восторженным зрителям даже захотелось с ним в пляс.

"Давай, Лена!", - были слышны крики за кадром, когда юмористка вышла на центр сцены для исполнения "сольного танца".

В следующих Stories есть кадры, которые решили вырезать из нового выпуска шоу "Женский квартал". На них видно, как Кравец с подругами нежно трогают гостя за все "лакомые" и нескромные места.

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