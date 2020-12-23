Актриса Елена Кравец из "Квартал 95" пококетничала на камеру - публика в восторге
Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов 43-летней юмористки опубликовали свежее видео, в котором Елена изумила игривым настроением (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Кравец предстала в черном блестящем наряде с соблазнительным v-образным вырезом, с пышной прической и ярким макияжем.
Радостная Елена покуражилась перед камерой, взмахивая волосами, посылая воздушные поцелуйчики и "рисуя" сердечки.
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"Причёсочка! Вообще😍😍😍"
"А что с щёчками?"
"Вау Олена👏👏👏👏❤️❤️❤️, і зачіска шик👍"
"Леночка, ты супер 🔥"
"Пока вы кичитесь своими красотами люди на Майдане мерзнут. У Вас просят поддержки, неужели тяжело по человечески пидтримать. Где Ваша совесть"
"Ленуся я на тебе женюся"
Ранее мы сообщали, в Сети появились кадры, как Кравец в компании коллег, видимо, из "Женского квартала" снимали сценку для нового выпуска шоу.
За кадром играла композиция Нади Дорофеевой, под которую юмористка с подружками жарко станцевали на сцене - восторженным зрителям даже захотелось с ним в пляс.
"Давай, Лена!", - были слышны крики за кадром, когда юмористка вышла на центр сцены для исполнения "сольного танца".
Напомним, что Елена Кравец ошарашила внезапной сменой имиджа, совсем другая женщина
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