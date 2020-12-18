Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец восхитила ярким праздничным образом

Как сообщает Politeka.net, новое фото звезды появилось на фан-странице в социальной сети "Инстаграм".

Кравец появилась на обложке одного из журналов в интересном образе.

"Время чудес! С Новым годом, с новым счастьем", - гласит обложка.

Артистка запечатлена в эффектном наряде, одна половина которого белая, а вторая – черная.

Волосы Кравец уложены локонами на одну сторону. Изюминкой образа является длинная моносерьга.

Естественную красоту актрисы подчеркивает аккуратный макияж.

Ранее Елена Кравец покорила фанатов другим образом, в новом концерте "Женского квартала" она показала номер, в котором вышла на сцену в белоснежных одеждах: штанах, топике и необычном пиджаке с разрезами вместо рукавов.

В такой одежде актриса сыграла высшую силу, которая встречает души погибших на небесах. Она станцевала, погладив себя вдоль бедра, и похвасталась своей гибкостью. Пока никого больше не было, она порезвилась на столе.

Вместе с ней на сцену вышел звезда "Лиги Смеха" Валентин Михеенко, который нарядился белый балахон без штанов. Актриса распекла мужчину за его многочисленные проступки перед любимой женщиной.

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