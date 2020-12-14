Нашли в себе силы выглядеть хорошо даже после вируса

Многие звезды успели переболеть китайским вирусом и вернуться к работе. При этом знаменитые красотки стремятся порадовать поклонников яркими и эффектными образами

Как известно, опасная болезнь не обходит стороной никого, в том числе и звезд шоу-бизнеса. Politeka.net собрала подборку стильных образов, в которых известные красотки возвращались к работе после выздоровления.

Не так давно о своем заражении рассказала украинская певица Алина Гросу. Впервые певица написала о болезни в своей семье в конце ноября. Позже недуг ненадолго отпустил звезду, однако уже через какое-то время симптомы вернулись и она признала, что ее самочувствие ухудшилось. Как только болезнь полностью ушла звезда объявила премьеру новой песни. При этом она появилась на видео в роскошном белоснежном платье с соблазнительным декольте.

Вернулась к работе после перенесенной болезни и самая богатая певица Украины Камалия. Они с мужем летали восстанавливаться после китайского вируса в немецкую больницу, а вернувшись в Украину Камалия презентовала новый сингл. На промо-фото звезда позировала в белом костюме с глубоким декольте, в котором проглядывались края ее бюстгальтера.

Успела переболеть китайским вирусом и звезда «Квартал 95» Елена Кравец. На фото после своего выздоровления она предстала в ярко-красном костюме с украшениями в виде многочисленных цепей.

«Всё возвращается на круги своя…», - написала тогда юмористка.

Не повезло подцепить опасный вирус и российской актрисе Кристине Асмус. Она перенесла недуг в легкой форме, а после выздоровления удивила странным образом для шоу «Золото Геленджика». Так, звезда появилась в кислотно-зеленом наряде с большой рыбкой на груди, синей шляпе и с фиолетовыми губами.

Впрочем, даже такой вычурный образ не смог отпугнуть поклонников, которые всегда рады тому, что их кумир смог победить болезнь.

Напомним, Алина Гросу во всем черном удивила изменениями во внешности, фото.

Как сообщала Politeka, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

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