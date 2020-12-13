Украинская певица Алина Гросу поразила внешностью в черном

Красотка решила подчеркнуть свои формы черной одеждой, в результате получилось очень стильно, сообщает Politeka.net. Артистка нередко публикует в Инстаграм фото, на которых демонстрирует идеальную фигуру.

В этот раз красотка надела черный гольф, ткань которого подчеркнула пышную грудь. Наряд смотрелся восхитительно, выделяя при этом и тонкую талию. Сверху красотка накинула черный жакет. А сверкающая золотая цепь на шее стала отличным дополнением к образу.

Алина распустила волосы, которые были идеально ровными и сияли от вспышки камеры. Видимо, артистка недавно подстриглась.

Звезда смотрела в камеру, то улыбаясь, то просто приоткрывая губы.

Все фото были сделаны возле наряженной елки.

"Праздничного настроения вам в ленту🎄❤️ Спасибо за ваши откровения и советы, что подарить близким людям🙌🏽 маме уже выбрала серьги, а папе решила подарить большой запас любимого парфюма, так как его снимают с производства 🙄 всем остальным пока не придумала😩 слава Богу, есть ещё время:)", - написала Гросу.

За полчаса пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Вы очень красивая 😊❤️", "Такая хорошенькая❤️👍👍👍🔥", "Я тоже в этом году решила подарки сделать))) пока выбираю!!!", "Боже, вы шикарная ❤️❤️❤️красотуличка 🔥🔥😍", "Ваааау какая красотка❤️ очень идет❤️❤️", "Ох, какая красавица!!!", "Очаровашка", "Вау, какая вы красивая ❤️", "Подстриглась?? 👌👌Тебе к лицу💖", "Прочитают сейчас ваши родители пост и будут знать, что вы им подарите, никакой интриги 🤷🏼‍♀️", - написали пользователи сети.

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