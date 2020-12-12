Скандальная российская актриса Кристина Асмус ошеломила поклонников, решившись на смену прически

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя в Instagram.

«Как-то так!!! ))))) Кто там писал про розыгрыш? 🤪😈 Да, я впервые в жизни покрасила волосы ♠️ Для роли. И это ещё не весь образ. Завтра выложу видео», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Асмус позирует вся в черном, включая волосы. Такой звезду еще не видели, поэтому поклонники буквально «взорвались» комплиментами.

«Шикарная», «ух, какая», «офигеть, красотка», «вау, очень идет», «смело», «а тебе идет, знаешь», «ого, очень хорошо выглядишь», «темный цвет ещё круче подчёркивает голубые глаза! Очень красиво», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что бывшая жена известного российского шоумена, актера и комика Гарика Харламова Кристина Асмус появилась на улице в слезах, фате и с бутылкой алкоголя

Так, Асмус выложила на своей странице шуточное видео, где она с чемоданом, в купальнике, куртке и с фатой ходит по улице со слезами на глазах. При этом в руках у нее бутылка водки.

Напомним, что находчивая Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Асмус блеснула пикантной родинкой, от которой мужчины без ума.

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что ей пришлось пережить.