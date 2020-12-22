Актриса и звезда "Квартал 95" Елена Кравец порадовала фанатов неожиданными кадрами со съемок шоу
Видео опубликовали в фанатском Instagram-аккаунте, посвященном украинской актрисе.
На кадрах видно, как Елена Кравец в компании коллег, видимо, по "Женскому кварталу" снимали сценку для нового выпуска шоу.
За кадром играла композиция Нади Дорофеевой, а Елена Кравец со своими подругами устроили жаркие танцы прямо на сцене.
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"Давай, Лена!", - слышны крики за кадром, когда Елена Кравец вышла на центр сцены для исполнения "сольного танца".
В следующих Stories есть кадры, которые решили вырезать из нового выпуска шоу "Женский квартал". На них видно, как Елена Кравец с подругами нежно трогают красавчика-гостя за все нескромные места.
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