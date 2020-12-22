Такого от юмористки явно не ожидали

Актриса и звезда "Квартал 95" Елена Кравец порадовала фанатов неожиданными кадрами со съемок шоу

Видео опубликовали в фанатском Instagram-аккаунте, посвященном украинской актрисе.

На кадрах видно, как Елена Кравец в компании коллег, видимо, по "Женскому кварталу" снимали сценку для нового выпуска шоу.

За кадром играла композиция Нади Дорофеевой, а Елена Кравец со своими подругами устроили жаркие танцы прямо на сцене.

"Давай, Лена!", - слышны крики за кадром, когда Елена Кравец вышла на центр сцены для исполнения "сольного танца".

В следующих Stories есть кадры, которые решили вырезать из нового выпуска шоу "Женский квартал". На них видно, как Елена Кравец с подругами нежно трогают красавчика-гостя за все нескромные места.

Ранее мы писали, что Елена Кравец изумила ярким новогодним образом. Красотка примеряла праздничное красное платье с просторными рукавами.

Лучезарная актриса стояла возле елки и широко улыбалась. Видно было, что она светится от счастья. Образ дополнил яркий маникюр и элегантная прическа.

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