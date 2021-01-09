Звезда Студии «Квартал 95» Ирина Сопонару превратилась в настоящую модель, продемонстрировав наряд с пикантной деталью

Как сообщает Politeka.net, артистка «Женского Квартала» поделилась новыми стильными снимками на своей странице в Инстаграм.

В подписи к фото Сопонару рассказала, что почувствовала себя настоящей моделью.

«Мама, я моделька)) И это чистая правда, на мне дизайнерский костюм, фоткает настоящий фотограф, в общем, все рил и тру)», - написала юмористка.

На фото она предстала в черном брючном костюме. При этом, судя по всему, красотка не стала ничего надевать под пиджак, что придало ее образу нотку дерзости. Благодаря серьезному выражению лица Сопонару выглядит на фото очень уверенно.

Ее поклонники не смогли пройти мимо свежих снимков.

«Огонёк», «Ира, Вы очень женственная и фотогеничная ) прям WOW!», «Королева», «Ты моделька Ируська», «Ты в костюме супер», «Шикарная», «Стильная и безумно красивая!», «Звезда!», - пишут в комментариях к ее фото.

Ранее мы писали, что Сопонару показала себя и коллегу Леру Товстолес.

На фото красотка позировала в кожаном топе и штанах. На девушке не было белья, но это Ирину совсем не смущало. На заднем фоне можно увидеть Товстолес, но уже в платье, под которым можно заметить белую рубашку. Образы получились интересными и даже немного соблазнительными.

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