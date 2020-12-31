Актриса из "Квартал 95" Ирина Сопонару предстала во всей красе - лучший подарочек

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в соблазнительном образе.

Так, Ирина решила козырнуть длиннющиим ножками, избавившись от штанов, но обув роскошные ботфорты из коричневой замши. Слегка растрепанная блондинка дополнила лук светлым пиджаком - кажется, будто под ним на ней ничего нет.

Сопонару кинула "хищный" взгляд в камеру, поманив публику приятным пожеланием.

"С наступающим, дорогие мои! Спасибо, что были со мной весь этот год🙏🏻😇 Подводя итоги, могу отметить, что люди, которых я обрела в этом году, бесценны! Спасибо Вам! Peace, love and music🖤", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"А под пиджаком подарки🔥😍👍"

"Снегурочка"

"Божественна красива и сексуальна 😍"

"Іра фігура 💣"

"Эххх, какие ноги! Мне бы такие ноги в хозяйстве... ведь такими ногами все, что угодно сделать можно... столько вариантов, даже растерялся... это ведь и то и другое, и третье...🔥🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Сопонару изумила страстным черно-белым кадром. Девушка на каблуках позировала в одних колготках. Ирина повернулась к камере в полоборота, обхватив себя руками и все равно блеснув фантастическим силуэтом - этот "запретный плод" невозможно не заметить.

«Принесите огнетушитель», «очень худая», «ну ничего себе», «Ириша, это жестоко по отношению к мужскому полу», «о мой бог», «красивая, просто бомба», - откликнулись в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".