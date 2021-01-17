Известная модель и актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя в нежном образе

На фото Лера позировала в платье, которое было с открытыми плечами, и без белья. Девушка развернулась спиной, а рукой прикрыла бюст, чтобы ничего лишнего не засветить. Товстолес оставила волосы распущенными, а смотрела в камеру, делая снимок очень нежным и даже пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Модель, юмористка "Женский Квартал", - подписано фото.

"Валерия Товстолес", - добавлено под публикацией внизу.

Фанаты ничего не писали под фото и ине ставили лайки, так как звезда выбросила кадр в сторис Инстаграм, но обычно Леру засыпают комплиментами:

"Ну бомба!", "Классные и крутые кадры!", ""Чика", "просто отпад", "Подражание - это самоубийство..". Будьте же всегда собой и берегите себя!"; "Невероятно :)", "Шикарный снимок", "Ты настоящая красотка", "Боже, как мы тебя любим".

Мы писали, что звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес показала впечатляющие результаты длительных занятий танцами.

На опубликованном ею видео Товстолес показала, чему успела научиться. На кадрах она уверенно танцует под чувственную музыку, не стесняясь демонстрировать соблазнительные движения и выгибаясь на полу.

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