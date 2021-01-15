Популярная украинская певица Оля Полякова призналась Лере Товстолес из «Квартал 95», кто из украинских знаменитостей ее раздражает
Артистка «Женского Квартала» взяла небольшое интервью у певицы, в ходе которого Полякова поделилась своим мнением о коллегах по сцене.
В начале интервью Товстолес с криками и смехом бросилась обнимать певицу, на что звезда с улыбкой заметила: «Какая ты истеричка!». В ходе самого интервью Поляковой нужно было за пять секунд отвечать на поставленные вопросы.
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В конце интервью Товстолес решила задать более каверзный вопрос.
«Три звезды, которые тебя раздражают? Я знаю, что ты скандальная личность», - обратилась она к Поляковой.
Впрочем, на этот вопрос певица ответила буквально сразу.
«Кто меня бесит, да? Бесит меня Лобода, бесит Тина Кароль и Ани Лорак», - ни секунды не сомневаясь заявила Полякова.
«Совсем скоро украинский шоу бизнес больше не сможет без звездоманки. Звездоманка знает все последние новости, сплетни и все факты о звёздах. Ну и конечно всегда узнаёт ответы на самые каверзные вопросы», - написала в подписи к видео Товстолес.
Напомним, Полякова в маленьком бикини выставила "располневшую" фигуру, Никитюк не смолчала: "Боже, какая...".
Как сообщала Politeka, Полякова эффектно потрясла ягодицами в крошечном мини-бикини: "Офигенная всегда и везде".
Также Politeka писала, что Полякова в трусах после издевательства над украинцами объяснила свое поведение и показала кадры.