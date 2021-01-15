Популярная украинская певица Оля Полякова призналась Лере Товстолес из «Квартал 95», кто из украинских знаменитостей ее раздражает

Артистка «Женского Квартала» взяла небольшое интервью у певицы, в ходе которого Полякова поделилась своим мнением о коллегах по сцене.

В начале интервью Товстолес с криками и смехом бросилась обнимать певицу, на что звезда с улыбкой заметила: «Какая ты истеричка!». В ходе самого интервью Поляковой нужно было за пять секунд отвечать на поставленные вопросы.

Так, звезда заявила, что три подарка, которые могут порадовать любую женщину – это отдых на Мальдивах, квартира и пенсия.

В конце интервью Товстолес решила задать более каверзный вопрос.

«Три звезды, которые тебя раздражают? Я знаю, что ты скандальная личность», - обратилась она к Поляковой.

Впрочем, на этот вопрос певица ответила буквально сразу.

«Кто меня бесит, да? Бесит меня Лобода, бесит Тина Кароль и Ани Лорак», - ни секунды не сомневаясь заявила Полякова.

«Совсем скоро украинский шоу бизнес больше не сможет без звездоманки. Звездоманка знает все последние новости, сплетни и все факты о звёздах. Ну и конечно всегда узнаёт ответы на самые каверзные вопросы», - написала в подписи к видео Товстолес.

Напомним, Полякова в маленьком бикини выставила "располневшую" фигуру, Никитюк не смолчала: "Боже, какая...".

Как сообщала Politeka, Полякова эффектно потрясла ягодицами в крошечном мини-бикини: "Офигенная всегда и везде".

Также Politeka писала, что Полякова в трусах после издевательства над украинцами объяснила свое поведение и показала кадры.