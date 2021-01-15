Украинская певица Ольга Полякова после критики фанатов решила вновь похвастаться фигурой в бикини

Сейчас Оля наслаждается жарким отпуском на Мальдивах, за который ее критиковали фанаты и осуждали за поведение на камеру, ведь еще недавно звезда заявляла, что звездам не хватает денег и они нуждаются в поддержке. Не желая портить настроение во время отдыха, Полякова принялась публиковать целые серии новых Стори.

На кадрах Полякова решила показать во всей красе фигуру в модных бикини и посветила при этом пикантными местами. Стоит отметить, что у Ольги – двое дочерей и звезда находится в очень хорошей форме. При этом ее рост и вес находятся в оптимальном соотношении – 180 см и 58 кг.

Из своего рациона артистка уже давно исключила такие продукты, как: хлеб, сахар, белый рис, все злаки с крахмалом и глютеном, все жареное, копченое и соленое. Также под запретом находится фаст-фуд, сладости и майонез.

Не забывает певица также заниматься спортом, даже после праздников Ольга занимается дома либо с тренером в зале, к чему же приучила и дочерей.

Оля Полякова вместе со всей семьей каждый год отправляется в отпуск на Мальдивы. В этот раз артистка отправилась на отдых после Рождества. Кадрами с райского острова звезда поделилась сразу после прибытия и даже похвасталась, что некоторые смотрящие ее Сторис будут завидовать.

"Давайте сразу голышом)))😂❤️"; "Офигенная всегда и везде! 💣💣💣"; "И 1, и 2 🔥🔥🔥 хорошего отдыха ❤️❤️❤️"; "Обожаю 😂😍😍😍"; "Оля,вы на двух супер🔥🔥🔥"; "Люблю счастливые улыбки"; "Красота на фоне, красота 😍👏🔥"; "Ах и хороша, девчонка 😍😍"; "Одна лучше другой"; "Шикардос"; "Какая вы красивая 😍", - пишут пользователи

Напомним, что Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».

Как сообщала Politeka, острая на язык Полякова высказала Кате Осадчей все, что о ней думала: "Помню твою гонористую...".

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