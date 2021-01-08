Звезда уже в предвкушении

Оля Полякова показала себя в домашнем виде и объявила о том, что покидает Украину

Популярная украинская певица поделилась планами на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, в новых Сториз звезда показала, как выглядит дома. На коротких видео красотка, которая любит впечатлять поклонников сверкающими и весьма откровенными сценическими образами, предстала в одном белом халате. При этом, наряд упал с одного плеча артистки, рискуя вот-вот обнажить ее грудь.

Дополнила домашний образ певицы белая маска, которую Полякова нанесла на лицо, ничуть не стесняясь зрителей.

В видео звезда призналась, что планирует путешествие на жаркий курорт и хочет запастись для этого красивыми купальниками.

«Так, ребята, едем на Мальдивы. Очень хочу классных купальников. Посоветуйте классных купальников, где какие? Только красивые! Выгуляю их на Мальдивах», - обратилась Полякова к своим поклонникам.

Судя по всему, певица всерьез настроена порадовать фанатов максимально жаркими кадрами с отдыха.

Ранее мы писали, что Полякова опубликовала фото, на котором предстала вместе с супругом, бизнесменом Вадимом Поляковым, и дочерьми: 15-летней Машей и 9-летней Алисой.

На уютном снимке все четверо удобно расположились на полу возле новогодней елочки и камина. Ольга в черном спортивном платье и колготках сидела скраю, блеснув соблазнительными ножками.

Напомним, Оля Полякова впервые за долгое время показала мужа, вся семья в сборе: "Хорошенький, харизматичный".

Как сообщала Politeka, Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах: видео сводит с ума.

Также Politeka писала, что эпатажная Полякова в тесном купальнике превзошла красавицу-дочь.