Оля Полякова показала себя в домашнем виде и объявила о том, что покидает Украину
Популярная украинская певица поделилась планами на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, в новых Сториз звезда показала, как выглядит дома. На коротких видео красотка, которая любит впечатлять поклонников сверкающими и весьма откровенными сценическими образами, предстала в одном белом халате. При этом, наряд упал с одного плеча артистки, рискуя вот-вот обнажить ее грудь.
Дополнила домашний образ певицы белая маска, которую Полякова нанесла на лицо, ничуть не стесняясь зрителей.
В видео звезда призналась, что планирует путешествие на жаркий курорт и хочет запастись для этого красивыми купальниками.
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«Так, ребята, едем на Мальдивы. Очень хочу классных купальников. Посоветуйте классных купальников, где какие? Только красивые! Выгуляю их на Мальдивах», - обратилась Полякова к своим поклонникам.
Судя по всему, певица всерьез настроена порадовать фанатов максимально жаркими кадрами с отдыха.
Ранее мы писали, что Полякова опубликовала фото, на котором предстала вместе с супругом, бизнесменом Вадимом Поляковым, и дочерьми: 15-летней Машей и 9-летней Алисой.
На уютном снимке все четверо удобно расположились на полу возле новогодней елочки и камина. Ольга в черном спортивном платье и колготках сидела скраю, блеснув соблазнительными ножками.
Напомним, Оля Полякова впервые за долгое время показала мужа, вся семья в сборе: "Хорошенький, харизматичный".
Как сообщала Politeka, Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах: видео сводит с ума.
Также Politeka писала, что эпатажная Полякова в тесном купальнике превзошла красавицу-дочь.