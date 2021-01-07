Популярная украинская певица Оля Полякова умеет преобразиться ради съемок в своих клипах

Стильные образы Оли Поляковой будоражат публику каждый раз, как звезда презентует свой новый клип. Ради популярности певица привыкла менять образы и часто экспериментирует со стилем, однако оставляет неизменный акцент на своих длинных ногах.

В сети решили показать подборку кадров с лучшими образами знаменитости, замеченными в ее музыкальных клипах. Как видно, Полякова блистает при любой съемке: в поле в одном белье и с задранной майкой, в атласном платье без белья и даже костюме роковой красотки из 80-х годов.

При этом певица всегда выглядит очень стройно и привлекательно, что неудивительно, ведь звезда тренируется довольно часто и уже приучила детей к тренировкам, которые они проводят по утрам или вместе с тренером.

Чтобы всегда быть в форме, у звезды также есть собственные рецепты красоты, которыми сама Полякова делится в Инстаграм.

Также ранее Полякова впечатлила поклонников, посветив безупречными формами в различных жарких нарядах. Фотографии с красоткой были опубликованы на странице шоу, в котором участвует звезда в Instagram.

"Какой образ детектива Оли Поляковой на шоу вам понравился больше всего?" – говорится в сообщении. Фанаты сразу ответили:

"Все хороши по своему", "боже, один лучше другого. Это просто невероятно", "нереально выбрать. Все огонь как хороши", "уже ни в какие ворота не лезет. Осталось только в одном белье выйти", "Ужас! Для кого это все", "вы просто превзошли сама себя", "макияж огонь, очень красиво. Оля, роскошный вид на каждом фото", "вообще не Полякова. Теперь все на одно лицо", - пишут они.

Напомним, что игривая Ольга Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат.

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