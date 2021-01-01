Известная украинская певица Оля Полякова показала свои страдания после новогодних концертов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Поляковой в соцсети.

Так, в аккаунте певицы появились сторис, на которых она обессиленная лежит на диване в ярком концертном костюме.

"Три концерта новогодние отработала и отдыхает, да?" - говорит мужчина, снимавший видео.

При этом певица неподвижно лежит, раскинув ноги и руки в позе "звезды". Она смотрит в потолок с открытым ртом, демонстрируя, очевидно, максимальную усталость от выступлений.

Чтобы охарактеризовать свое состояние, певица даже использовала нецензурную лексику.

"Мне п**да", - сказала она.

"А как ваше настроение в новогоднюю ночь?" - говорится в подписи к фото Поляковой.

Ранее сообщалось, что в сеть уже успели попасть кадры, на которых певица позирует в необычных нарядах на съемочной площадке. На первом снимке Полякова позирует в оригинальном светло-голубом платье с мини-юбкой и в высоких блестящих сапогах. Второй образ явно вдохновлялся традиционным нарядом горничных из фильмов. Черно-белое платье с открытыми плечами идеально подошло певице.

Напомним, редкое фото мужа Оли Поляковой слили в сеть, как он выглядит: "На Луи де Фюнеса похож".

Как сообщала Politeka, шальная Полякова с вываливающимся бюстом взвизгнула на"Дизель Шоу".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк и Полякова сошлись, выставив главные достоинства напоказ.