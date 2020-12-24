Певица Ольга Полякова мастерски подняла настроение себе и публике пикантной выходкой

Как передает Politeka.net, 36-летняя артистка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в одном из развратных образов для шоу "Маска".

Полякова покрутилась перед камерой в белом банном халатике, который искусно приспустила на плечи, еще больше открыв зону декольте, а также распахнула внизу, козырнув стройными ножками. При этом на голове у певицы было полотенце, скрученное, как чалма, а на шее - массивные украшения в виде цепей.

Полякова эпатировала своим поведением, схватив себя за бюст, задирая ножку, виляя бедрами и посылая воздушные поцелуйчики. И все это раскованная звезда делала перед носом у коллеги по проекту 47-летнего Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Сначала последний с инетресом наблюдал, как певица дрыгается под музыку, выставляя напоказ свои "лакомые" части тела, но в конце концов, не выдержал и рассмеялся, прикрыв рукой глаза. Ольга, к слову, также прыснула от смеха.

Позднее Полякова поделилась еще одним экстравагантным образом, в котором появилась в финале шоу. На ней был серебристо-красный комбинезон, будто "оживший" из какого-то фантастического романа. Многие пользователи заметили, что певица будто лет на 10 моложе стала.

"вы выглядите как 20 летняя девочка👍"; "Оля, кто вам придумывает такие офигенные образы?😍"; "Ого) фото 10летней давности что-ли?", - комментировали в Сети.

Напомним, "Маска" является адаптацией американского проекта The Masked Singer. Данилко, Полякова, а еще Настя Каменских и Михаил Хома (DZIDZIO) выступают в роли детективов, которым приходится разгадывать, кто из звезд украинского шоу-бизнеса, спорта или политиков прячется под той или иной маской. Ведущим шоу выступил Владимир Остапчук.

Ранее мы сообщали, как Полякова в дерзком "золотом" мини повыпендривалась перед Данилко, который даже не заметил. Как певица не крутилась, как не выпячивала свои аппетитные прелести, тот все равно вечно смотрел куда-то в другую сторону.

Напомним, что бесстыжая Оля Полякова показала настоящую страсть в красном, фото будоражит.

Также Politeka писала, что резко помолодевшая Полякова поразила новой внешностью, копия Дорофеевой.